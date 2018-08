Organizado pela Prefeitura, programação terá Desfile Cívico, orquestras, revitalizações e inauguração

publicado em 06/08/2018

Na próxima quarta-feira (08), Votuporanga completa 81 anos com uma trajetória repleta de conquistas, realizações e progresso. Para comemorar essa data de forma grandiosa, a Prefeitura organizou uma programação cheia de atrações e solenidades, que tomarão conta da cidade ao longo do dia 8 de agosto, para que toda a população possa se divertir e desfrutar das melhorias realizadas.

O destaque da manhã é para o tradicional Desfile Cívico, que acontece às 9h, percorrendo a área central da Rua Amazonas, até a rua Alagoas, no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”, onde a abertura da solenidade será realizada pela Banda Regimental de Música (BRM) do Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5), de São José do Rio Preto (SP), com uma marcha e a execução do hino nacional brasileiro, acompanhado do hasteamento das bandeiras. Próximo ao palco principal também estará a “Corporação Musical Zequinha de Abreu”.

Na sequência do cortejo, teremos a apresentação da fanfarra da Apae, seguido das forças policiais, atiradores do Tiro de Guerra, grupos e instituições da cidade como Fundo Social, Escolas do município, Ancevo – Daidou e Votu Otaku. Serão representadas ainda, a secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Assistência Social, e a beleza votuporanguense, através de suas miss e misses. Escolas privadas, estaduais, sindicatos, Santa Casa e os Doutores do Riso abrilhantarão ainda mais o desfile.

O esporte também será bem representado com o time do Votuporanga em Ação, Clube Atlético Votuporanguense (CAV) e a bateria da torcida organizada, Tura. Os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga serão retratados através de diversas modalidades.

Os 90 integrantes da Banda Marcial de Promissão apresentarão um pout pourri flash back – anos 80 e músicas sertanejas, acompanhados pela linha de frente, que faz movimentos de bandeiras e balizas, um diferencial que encanta o público com as performances. A banda que coleciona diversos títulos, incluindo o de Campeã Estadual em Presidente Prudente em 2016, é regida pelo Maestro e Instrutor Edmir Brito.

Não poderiam ficar de fora os veículos representando as entidades, sendo eles: Odontomóvel, Secretaria de Obras, Saev Ambiental e o Saevinho, ACV e o ACVITO, Sebrae Móvel, Lions, Trucida Moto Clube, Motocross, Trikes, MotorRace, AVA e Clube de Carros antigos.

Para encerrar o desfile de forma deslumbrante, a Converd estará presente com o bloco limpando a rua, representando o trabalho que realizam diariamente em nossa cidade.

Banda FACMOL

Logo após o encerramento do Desfile Cívico, por volta das 11h, haverá um grande show, no palco da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto (SP), que apresentará o espetáculo musical “Soprando Raízes”, sob a regência e direção artística do maestro Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos.

Como parte da apresentação, integrantes da Facmol também dançam a catira, referenciando a uma das mais tradicionais manifestações folclóricas da cultura popular brasileira.

A regência do espetáculo propõe o diálogo entre o peso sonoro dos metais, das madeiras e da percussão e os elementos tradicionais da música caipira. As canções recebem uma roupagem moderna, compondo um repertório executado de forma dinâmica e inovadora.

A apresentação tem o patrocínio do Proença Supermercados.

Revitalização das Avenidas

Com objetivo de deixar a cidade ainda mais bela e segura, a Prefeitura de Votuporanga realizou a revitalizações de três importantes avenidas: João Gonçalves Leite, Onofre de Paula e Hernani de Mattos Nabuco. As melhorias são voltadas à iluminação, sinalização de solo e paisagismo.

As entregas das revitalizações acontecem no período vespertino, às 15h30 será a Avenida João Gonçalves Leite, próximo ao Auto Posto Alvorada. Às 16h30, será a vez da Avenida Hernani de Mattos Nabuco, na confluência com a Avenida República do Líbano. Finalizando às 17h30, na Avenida Onofre de Paula, próximo à Rodovia Péricles Belini.

Orquestra Sinfônica

Dando continuidade às festividades, às 18h, a Orquestra Sinfônica da Escola de Artes “João Cornachione – Oscarito” se apresenta no Parque da Cultura “Profª Adoração G.E. Hernandez”, localizada na Avenida Ângelo Bimbato – Jardim Alvorada.

Missa em Ação de Graças