publicado em 18/08/2018

Floriano Pesaro, Carlão Pignatari e Junior Marão no lançamento da campanha em Votuporanga (Foto: Daniel Castro)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom diversas lideranças de Votuporanga e região, o deputado federal Floriano Pesaro (PSDB), candidato à reeleição, lançou na manhã deste sábado (18) a sua campanha na cidade. O encontro ocorreu no auditório da Associação Comercial de Votuporanga.Entre as muitas lideranças presentes, estavam o deputado estadual Carlão Pignatari, o ex-prefeito Junior Marão, o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, Luis Fernando Góes Liévana, o Torrinha, o prefeito de Cardoso, Turuca, vereadores de cidades da região como Jales, entre outras personalidades.Em vídeo, lideranças políticas deixaram mensagens de elogios ao candidato, entre as personalidades o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin e o prefeito de Votuporanga, João Dado.Ao jornal A Cidade, Floriano destacou que é mais do que justo o lançamento da campanha no município: “Votuporanga é a minha segunda cidade. Despois de São Paulo, é a cidade mais importante que eu tenho no Estado. Tenho compromisso com o cidadão votuporanguense, com a Santa Casa, com a Unifev, com a saúde pública e com as entidades assistenciais de Votuporanga. Esse é o meu trabalho”, falou.O parlamentar destacou que esteve presente em grandes momentos da cidade e que foi um dos deputados federais que mais ajudaram o município nos últimos anos. No total, foram mais de R$ 4 milhões de recursos. Ele recebeu, em 2016, o Título de Cidadão Votuporanguense, maior honraria que a Câmara Municipal entrega às personalidades que trabalham pelo desenvolvimento da cidade.Pesaro lembrou que trouxe recursos para a Santa Casa, saúde pública, além de uma ambulância para os moradores de Votuporanga e região. Foram também pelo menos 2.300 famílias beneficiadas por um conjunto de programas de assistência social para aqueles que mais precisam (Programa Recomeço, Viva Leite, CCI, Renda Cidadã e Ação Jovem).