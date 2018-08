O candidato a deputado estadual lançou sua campanha neste sábado (25) em Votuporanga com a presença de mais de 70 prefeitos

O Votuporanga Clube ficou cheio neste sábado (25) para o lançamento da campanha de Carlão Pignatari (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom casa cheia, mais de 70 prefeitos e um número superior a 200 vereadores, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) lançou na manhã deste sábado (25) a sua campanha eleitoral na cidade. O encontro ocorreu no Votuporanga Clube.Entre as diversas lideranças estavam o Rodrigo Garcia (DEM), candidato a vice-governador, o deputado federal Fausto Pinato (PP), que tenta a reeleição, João Garcia (PRB) e Geninho Zuliani (DEM), candidatos a deputado federal e o ex-prefeito Junior Marão (PSDB). Estes ocuparam o palanque ao lado de Carlão, enalteceram os trabalhos desenvolvidos pelo parlamentar e destacaram a importância do votuporanguense na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.Para o jornal A Cidade o candidato falou sobre o seu sentimento em mais uma vez lançar sua campanha em Votuporanga: “fico feliz em pela terceira vez lançar a campanha para continuar trabalhando e seguir fazendo essa grande transformação”. O parlamentar fez questão de agradecer todas as lideranças presentes. Ele destacou a presença do candidato a vice-governador Rodrigo Garcia. “É uma pessoa que conhece todos os municípios de São Paulo”, frisou.Questionado sobre os desafios da campanha, o deputado disse que o principal deles é convencer o eleitor, que, na visão dele, está um pouco constrangido com tudo “o que aconteceu no governo federal”. Para Carlão, o eleitor precisa ter muita serenidade, escolher e analisar o que ele quer para o futuro do país.Nascido em Votuporanga, Carlão iniciou sua vida pública como prefeito, eleito em 2004 com 79,88% dos votos. Eleito deputado estadual em 2010, com 70.337 votos, o votuporanguense foi reeleito em 2014 com 97.444 votos. O legislador destaca que luta por auxílio governamental para cerca de 120 cidades da região Noroeste Paulista, especialmente nas áreas de saúde, educação, projetos sociais, habitação, infraestrutura, agricultura, transportes, funcionalismo público e segurança pública. Empresário, Carlão é casado com Marli Beneduzzi Pignatari, tem quatro filhos e um neto.