publicado em 10/08/2018

Oito alunos do Colégio Unifev estão classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Física (OBF). A prova, que será realizada em São José do Rio Preto, no próximo dia 18, reúne estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio das redes pública e privada de todo o País.

Na avaliação, o Colégio será representado pelos alunos João Pedro Gomes Brigatti, Juliana Rezende de Sá, Luiz Gustavo Hadermeck Silva, Maria Laura Passos Motta e Pedro Amorim Menechelli, do Ensino Fundamental II; e pelos alunos Arthur Henrique Costa Nunes, Luca Henrique Pereira Flores e João Pedro Lima, do Ensino Médio.

A coordenadora do Ensino Médio, a Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, afirmou que o Colégio prioriza e enfatiza aos alunos a importância de participar de competições do conhecimento como essa. “As olimpíadas abordam temas fora do currículo comum. São questões que estimulam a curiosidade, a pesquisa e o autoestudo nas mais diversas áreas”, explicou.

Para a diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral, a conquista desses alunos é reflexo do bom desempenho dos docentes e o incentivo da participação em competições como esta.

O resultado final da OBF 2018 será divulgado no dia 27 de novembro. Além de medalhas e troféus, os vencedores nacionais ganham a chance de participar do processo seletivo para representar o Brasil na Olimpíada Iberoamericana de Física, a OIBF.