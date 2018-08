Provas serão realizadas nos dias 19 e 26 de agosto, às 13 horas, oportunidade é aberta a toda a comunidade de Votuporanga e região

publicado em 15/08/2018

O Colégio Unifev, em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino, promoverá, nos dias 19 e 26 de setembro, um Simulado aberto e gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As inscrições vão até o dia 17 de agosto e podem ser feitas de forma gratuita no site: www.curso-objetivo.br.O Simulado segue o formato oficial do Enem, contendo uma proposta de redação e 180 questões objetivas de múltipla escolha, divididas em quatro áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.A prova será realizada na Cidade Universitária, às 13 horas. O candidato deverá chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência no local e estar portando um documento de identidade original e a ficha de inscrição. Os melhores colocados na classificação geral nacional receberão prêmios, como celulares e tablets.O regulamento e mais informações podem ser acessados no link: www.curso-objetivo.br.