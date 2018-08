Evento gratuito e aberto à comunidade será realizado no dia 1º de setembro, das 8h ao meio-dia; programação prevê experimentos, exposições e uma atração surpresa

publicado em 27/08/2018

O Colégio Unifev sediará, no próximo sábado (dia 1º), uma Feira de Ciências. O evento, tradicional na Escola, será desenvolvido por alunos dos ensinos Fundamental I, II e Médio, no pátio da Cidade Universitária, das 8h ao meio-dia.

Durante a Feira serão apresentados trabalhos relacionados a diferentes campos de estudos, como reinos do mundo vivo, sistemas do corpo humano, plantas medicinais e ornamentais e diferentes climas, além de experimentos envolvendo as áreas de Física e Química.

Assim como no último ano, a ação contará com a parceria feita com os cursos de Agronomia, Biologia e Veterinária do Centro Universitário de Votuporanga. Os presentes poderão conferir atividades de botânica e zoologia, exposição de materiais utilizados em aulas práticas das graduações e conhecer um pouco mais das matrizes curriculares.

O professor responsável pelo evento, Prof. Esp. Bruno Benhocci, conta que ainda preparou uma atração surpresa que promete entreter e divertir os alunos.

“A integração entre Colégio e Ensino Superior é importante, já que abrimos, assim, um leque de novos conhecimentos, de diferentes áreas da ciência”.

A atividade também compõe um dos processos avaliativos do bimestre. Durante as apresentações, os professores analisarão os trabalhos, considerando originalidade, criatividade e domínio do conteúdo.