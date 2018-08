Salsinha, cebolinha, espinafre, almeirão, couve, berinjela e abóbora foram cultivados na horta da Escola pelos alunos

publicado em 31/08/2018

O Colégio Unifev, em parceria com o curso de Agronomia do Centro Universitário de Votuporanga, promoveu, na última quarta-feira (dia 29), mais uma doação de hortaliças. Desta vez, a entidade escolhida para receber os alimentos foi o Lar São Vicente de Paulo.

Foram doados salsinha, cebolinha, espinafre, almeirão, couve, berinjela e abóbora.

A diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, explica que os legumes e as verduras são cultivados pelos próprios alunos da Escola. “Estamos em época de colheita e, além de aproveitar muita coisa no próprio Colégio, optamos por fazer a doação. A ideia é atender, sempre que possível, uma entidade diferente”, disse.