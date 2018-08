“Transformando sua empresa através do Coaching” será o tema do próximo encontro promovido pela ACV - Associação Comercial de Votuporanga no dia 14 de setembro. As coachs Aline Araldi e Luisa Comar ministrarão a palestra. O evento é gratuito e as vagas são limitadas.

O presidente da Associação Comercial Valdeci Merlotti, explica que “o encontro pretende contribuir com novas ferramentas de incentivo ao desenvolvimento de pessoas e organizações. Cuidar da nossa equipe, é tão importante quanto o controle do estoque, por exemplo”, destacou.

A ACV tem incentivado cada vez mais a participação de empresários e comerciários em eventos de capacitação, tudo com o objetivo de incentivar ainda mais o desenvolvimento do comércio local. “Não podemos parar no tempo, precisamos sempre avançar em conhecimento”, finalizou Merlotti.