Bruno Carneiro abordou a estrutura narrativa de audiovisual; cineasta esteve em Votuporanga pelo programa Pontos MIS

publicado em 24/08/2018

Na última quarta-feira (dia 22), o cineasta Bruno Carneiro esteve na UNIFEV para ministrar uma aula especial sobre estrutura narrativa de audiovisual para os alunos dos cursos de Letras e Publicidade e Propaganda, a convite da Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp.

No auditório Vanderlei Passoni, no Campus Centro, Carneiro explanou sobre as técnicas necessárias para a construção de um roteiro de audiovisual atraente e assertivo. De acordo com o cineasta, não existe uma receita ideal para o processo criativo, porém, as técnicas de estruturação são necessárias para um trabalho coerente.

Bruno é formado em Cinema e Vídeo pela Universidade de São Paulo, em 1999, diretor, roteirista e assistente de direção em diversos formatos de audiovisual. Tem em seu currículo 33 documentários, cinco curtas-metragens e participou da equipe de cinco longas-metragens ficcionais. Foi premiado no Festival de Brasília e também nos festivais internacionais de curtas-metragens de São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo programa Pontos MIS, viaja pelas cidades do interior paulista ministrando cursos na área.

Pontos MIS é um programa de circulação e difusão audiovisual do Museu da Imagem e do Som (MIS), que tem parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga, gerida pela Profa. Silvia.