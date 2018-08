Espetáculo faz parte de parceria entre Receita Federal e Instituição; elenco é formado por funcionários do órgão público

Na noite de 28 de agosto, a Cia ZeroOito de Teatro abrilhantou o palco do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, com a peça A Repartição. A apresentação é oriunda de uma parceria entre UNIFEV e Receita Federal, articulada pelo curso de Ciências Contábeis da Instituição. Alunos da graduação em Administração também estiveram presentes no evento.

Com texto, músicas e direção musical de Celso Viáfora, e direção geral de Tadeu Di Pietro, o melodrama traz à tona uma temática contemporânea, abordando um contexto histórico delicado em que a Receita Federal, mais do que nunca, precisa cumprir o seu papel institucional em benefício da sociedade, tudo sob a perspectiva das trajetórias de três servidores.

A Cia ZeroOito de Teatro é formada, exclusivamente, por servidores da Receita Federal, em exercício nas unidades da 8ª Região. Sem grandes adornos e no melhor estilo mambembe, A Repartição aborda questões éticas e suas fragilidades, com bom humor e em formato musical, característico de Celso Viáfora.

Desde 2016 com a peça, em novembro deste ano, a companhia colocará em cartaz outro texto inédito. De 2013 a 2016, viajaram pelo país com o texto Por Dentro da Bagagem.

O elenco conta com a atuação de Roger Marinho Martin, Gabriela Vasconcelos, Tibério Barreira, Vinicius Cremaschi, Katia Nobre e Antônio Carlos Joaquim. A operação de luz é de Inês Silva.