publicado em 25/08/2018

Chuvas no Sudeste em agosto devem chegar a 83% do previsto (Foto: Divulgação)

Mesmo com mais água nos reservatórios e redução na previsão de carga, o ONS aponta para a próxima semana para um aumento no custo marginal de operação ficando em 766,28 R$/MWh, ante 763,67 R$/MWh da semana anterior.







O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou as projeções de chuva em agosto de 82% para 83% na área das hidrelétricas do Sudeste, onde se concentram os maiores reservatórios.O órgão do setor elétrico informou também hoje (24) que a carga de energia do Sistema Interligado Nacional deve crescer 2,2% no mês, mesma projeção da semana anterior.No início do mês, a projeção do ONS era de que as chuvas chegassem a 70% do estimado e o crescimento da carga ficasse em 3,1%. O ONS disse esperar para agosto a ocorrência de temperaturas dentro da normalidade para a época do ano, dentro do padrão sazonal histórico para o período.