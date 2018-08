A entidade de Votuporanga explicou que o lacre é revertido em dinheiro para auxiliar no tratamento dos pacientes

publicado em 11/08/2018

As pessoas interessadas em ajudar devem levar os lacres na instituição, que fica localizada na rua Tibagi, 3071 (Foto: Divulgação/Centro Social)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em parceria com escolas da cidade e a população, o Centro Social de Votuporanga arrecada lacres de latinhas de alumínio para contribuir com o Hospital de Câncer de Barretos.

De acordo com a direção do Centro Social, a campanha tem por objetivo disseminar a responsabilidade social e consciência ecológica, além de contribuir com a unidade de saúde, que é importantíssima no tratamento contra o câncer.

A entidade de Votuporanga explicou que o lacre é revertido em dinheiro para auxiliar no tratamento dos pacientes. “As pessoas que tiverem interesse podem fazer suas doações, trazendo os lacres na instituição, que fica localizada na rua Tibagi, 3071, no Patrimônio Novo”, esclareceu o Centro Social.

Ainda conforme a entidade, as doações podem ser realizadas até o dia 14 de novembro. “Faça parte deste movimento!”, convidou.

Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, é uma instituição de saúde filantrópica especializada no tratamento e prevenção de câncer com sede em Barretos, Estado de São Paulo.