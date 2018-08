Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro entregam mensalmente alimento para o Hospital, único que atende o SUS da cidade

publicado em 13/08/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A solidariedade é a motivação diária do casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro. Eles acreditam que o amor só é real, quando está em ação. Com projeto de doações de alimentos, materiais de higiene e roupas, seu Antônio Rubens e dona Eva exaltam generosidade por onde passa.

Mensalmente, destinam macarrão para a Santa Casa de Votuporanga. Somente neste ano foram mais de 200 quilos do alimento, beneficiando centenas de pacientes e acompanhantes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao chegar no Hospital, são recepcionados pelos colaboradores com alegria e com sentimento de que são de casa. Nesta semana, foram 33 quilos do mantimento entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias. “Há pelo menos dois anos que realizamos doações. Trabalhamos voluntariamente no Vilarejo de Nossa Senhora da Glória, em Minas Gerais e recebemos muitas contribuições. A cada colaboração que chega em nossa residência, separamos um pouco para a Santa Casa”, contou Antônio Rubens.

O objetivo é incentivar a solidariedade dos votuporanguenses. “Somos muito bem atendidos na Instituição. As pessoas precisam entender a necessidade do Hospital. Contribuímos todo mês e sabemos que cada doação representa muito”, complementou dona Eva.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Seu Rubens e dona Eva são pessoas abnegadas, que têm como metas de vida a empatia e amor ao próximo. Eles nos auxiliam muito, destinando alimentos que nos ajudam a atender a demanda. Somos referência para 53 cidades da região e assistimos 2.500 pacientes diariamente, que sentem esta generosidade”, concluiu.