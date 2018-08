A assinatura do convênio foi realizada na manhã desta segunda-feira na sede da entidade

publicado em 20/08/2018

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) firmou mais uma importante parceria com entidade assistencial. Desta vez, a Casa da Criança foi a 12ª entidade contemplada pelo convênio, que é semelhante aos outros já firmados. O tratado amplia a oferta de atividades extensionistas para os universitários e gera um repasse financeiro mensal à entidade. A assinatura da parceria foi realizada na manhã desta segunda-feira.

De acordo com o diretor-presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a entidade existe há mais de 40 anos e segue trabalhando para o atendimento à crianças e adolescentes.

“São crianças muito vulneráveis, de uma classe social baixa, e aqui eles atendem essas crianças para garantir a formação deles. Com esses motivos, a nossa instituição realizou esse convênio que vai trazer um benefício muito grande. A entidade vai receber R$ 7 mil mensais e, em troca, ela abre as portas para os nossos coordenadores, professores e alunos dos diversos cursos para realizarem seus projetos de extensão”, explicou.

Segundo o presidente da Casa da Criança, Eduardo Pardo da Costa, a entidade atende 64 crianças e adolescentes, entre 6 e 15 anos. No local, são desenvolvidas atividades socioeducativas e socioesportivas (judô e capoeira) e ofertado apoio sociopedagógico. A Casa da Criança ainda conta com oficinas de dança, música e informática.

“Nós recebemos hoje, do Estado e Município, uma média de R$ 6,20 por aluno. Então, essa parceria com a Fundação Educacional de Votuporanga vem complementar e ajudar não só na parte educacional como na financeira. Nós precisamos de psicólogos, professores, nutricionistas, então a parceria veio em boa hora”, afirmou o presidente da entidade.

Reconhecimento

O diretor-presidente da FEV ressaltou que as parcerias colaboram para o reconhecimento dos cursos da Unifev pelo Ministério da Educação (MEC). “Agora, no início de setembro, nós teremos o recredenciamento do Centro Universitário e esses convênios são itens importantíssimos que os avaliadores julgam, por isso estamos acelerando para que no início de setembro todos os convênios possam ser anexados no processo e com certeza trará uma nota alta. Nós também estamos cumprindo com a nossa missão de responsabilidade social”, afirmou o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos.