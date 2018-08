Os candidatos Fausto Pinato (PP) e Luiz Carlos Motta (PR) estão empatados entre os preferidos dos vereadores de Votuporanga

publicado em 28/08/2018

Daniel Castro

O jornal A Cidade ouviu to dos os vereadores de Votuporanga para saber quem cada um apoia nas eleições para deputados federal e estadual. Os candidatos Fatusto Pinato (PP), Luiz Carlos Motta (PR) e Carlão Pignatari (PSDB) são os preferidos dos parlamentares municipais.

Para vagas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Chancelly Protetor (PTC), que é candidato a deputado estadual, não apoia Carlão, assim como a Missionária Edinalva Azevedo (PRB), que está com Sebastião Santos, que é do seu partido, e Giba (SD), que tem como candidato André do Prado (PR). Assim, dos 15 vereadores, 12 disseram que apoiam o votuporanguense Carlão Pignatari.

Os dois primeiros candidatos a deputado federal que aparecem entre os favoritos dos vereadores são Fausto Pinato (PP) e Luiz Carlos Motta (PR), cada um tem o apoio de quatro vereadores.

Osmair Ferrari (PP), presidente da Câmara Municipal, Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), Daniel David (PV) e Dr Ali Hansa (PV) estão com Luiz Carlos Motta (PR). Já Sílvio Carvalho, o Silvão (PSDB), Emerson Pereira (SD), Walter José do Santos, o Wartão (PSB) e Vilmar da Farmácia (PV) apoiam Fausto Pinato (PP).

O Professor Casali (PSD) tem Floriano Pesaro (PSDB) como candidato, Marcelo Coienca (MDB) apoia Baleia Rossi (MDB), Edinalva está com Roberto Alves (PRB), Giba apoia Márcio Alvino (PR) e Chandelly está com Ricardo Izar (PP).

Rodrigo Beleza (SD) e Antônio Carlos Francisco (SD) não declararam o seu apoio para deputado federal.