O Festival será realizado entre os dias 7 e 16 de setembro como parte das comemorações pelos 81 anos do município

publicado em 28/08/2018

Arnaldo Antunes (Foto: Marco Favero / Agencia RBS)

A Prefeitura de Votuporanga fez o lançamento do Fliv (Festival Literário de Votuporanga) 2018 na manhã desta terça-feira (28), no Auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, onde confirmou a presença do cantor, compositor e poeta Arnaldo Antunes.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo anunciou também a programação do Festival, que será realizado entre os dias 7 e 16 de setembro como parte das comemorações pelos 81 anos do município.

Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho, de 57 anos, é um músico, poeta, compositor e artista visual brasileiro. Ficou conhecido nacionalmente como membro da banda Titãs. Hoje faz parte do grupo Tribalistas.