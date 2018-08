O evento, às 10h, marca também a abertura do comitê do candidato, que fica localizado na rua São Paulo, 3986

publicado em 18/08/2018

O votuporanguense João Garcia é candidato a deputado federal pelo Partido Republicano Brasileiro (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem lança oficialmente hoje a sua campanha a deputado federal é João Garcia (PRB). O evento, às 10h, marca também a abertura do comitê do candidato, que fica localizado na rua São Paulo, 3986, esquina com a Rio de Janeiro.Nascido em Votuporanga, João tem 38 anos, estudou no I. E. e formou-se em direito no Centro Universitário de Votuporanga (Unifev). Casado com Priscila Figueira, é empresário em Votuporanga (Blocos Garcia – perto da Ilha do Pescador), tem 155 postos de trabalho fixos. Ele destaca que nunca exerceu cargo público e é ficha limpa. O candidato acredita que precisa de aproximadamente 35 mil votos para se eleger.O empresário quer ser deputado federal porque entende que tem todos os atributos para que Votuporanga e a região tenham realmente um representante no Congresso Nacional. “Quero fazer a diferença, como o novo, o diferente, e sempre acreditando na possibilidade de conseguirmos que a nossa Votuporanga e a nossa região sejam cada vez mais fortes e pujantes”, disse.Nas eleições de 2016, João foi candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Osvaldo Carvalho (MDB). Na opinião dele, foi uma boa experiência, já que a disputa foi em alto nível.Do comitê localizado na rua São Paulo, explicou o candidato, sairão as determinações de onde o empresário estará, tanto em Votuporanga quanto nas cidades da região. A intenção é realizar a campanha em cerca de 54 municípios.