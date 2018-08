Caso foi compartilhado nas redes sociais e comoveu os moradores da cidade

publicado em 13/08/2018

Cão aguarda dono em estrada de terra. Homem morreu há duas semanas depois se ser agredido durante assalto (Foto: Lourdes Brito / Arquivo Pessoal)

Na história de cumplicidade, o cão chegou a ser levado para uma canil da cidade, mas o amor falou mais alto e ele fugiu. O animal caminhou mais de três quilômetros até chegar novamente ao hospital. Depois da história, ser amplamente divulgada nas redes sociais, o cão foi adotado e ganhou o nome de Campeão.





Fonte: Diário da Região



Um caso que chamou a atenção dos moradores de Auriflama e que até parece cena de filme, mas é realidade: um cão fica esperando o retorno de seu dono que morreu assassinado na cidade.A história do animal chamado Danadinho foi publicada por Lourdes Brito, que é presidente de uma Associação de Proteção e Amparo Animal, comovendo os internautas. O dono do cão, Ituo Sugimoto, de 67 anos, popularmente conhecido como Japonês, morreu no último dia 30 de julho.Na ocasião, o aposentado foi assaltado e agredido por bandidos, sendo encontrado caído com diversos ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido no dia 17 de julho, chegou a ficar internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final do mês.Lourdes contou ao Diário que resolveu publicar a história após perceber que o cachorro continuava esperando pelo dono na estrada de terra. “O Japonês vinha todo dia para cidade e o cachorro sempre o acompanhava e o dono o fazia voltar. o Danadinho ficava esperando na estrada de terra a volta do dono”.“Como é o caminho que eu faço para ir para cidade, sempre via a cena deles seguindo juntos para casa (homem e animal), mas depois da morte do dono, percebi que ele continua esperando. É uma história muito triste” completou Brito.A presidente de uma associação de proteção animal na cidade contou que o cão está sendo tratado por um vizinho, mas o companheirismo de esperar pelo dono continua mesmo depois da morte do homem. “Como explicar que seu dono tão amado não voltará?” escreveu Lourdes nas redes sociais.Em março, uma história parecida foi registrada em Novo Horizonte. Um cãozinho ficava esperando seu dono na porta da Santa Casa da cidade, o animal estava há quatro meses à espera de seu dono que havia sido socorrido e levado para hospital, mas que já havia morrido.O dono do cão morreu no dia 31 de outubro de 2017, após uma briga de rua. O crime foi em uma praça da cidade. Na época, após uma discussão, um homem desferiu golpes de faca contra o dono do animal, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a equipe de resgate, o animal acompanhou os bombeiros, continuando na portaria mesmo após o seu dono morrer.