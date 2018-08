Além de inglês, a arara sabia xingar em grego e em turco

publicado em 18/08/2018

Bombeiro tenta resgatar arara; arara manda bombeiro ‘se fu***’ (Foto: Divulgação)

A arara – uma arara-canindé, espécie originária da América do Sul – tinha fugido de uma casa vizinha e estava há três dias no telhado, o que fez com que sua dona ficasse preocupada. Será que Jessie estava machucada? O bombeiro Atinc Horoz, responsável por subir no telhado com uma escada extensível, foi instruído a dizer “Eu te amo” em inglês para tentar atraí-la, informa a BBC. De volta, só escutava palavrões.





Palavrões, e em idiomas diversos. Além de inglês, a arara sabia xingar em grego e em turco, outras línguas a que teve acesso durante seu processo de antropomorfização. O bombeiro também aprendeu “Vem!” nessas línguas, o que acabou dando certo. Jessie foi, mas depois mudou de ideia e fugiu novamente para o telhado de outro vizinho.



Quando voou, Jessie mostrou que estava bastante saudável. Talvez estivesse apenas de saco cheio do cativeiro, o que acontece muito com animais silvestres que nasceram para viver FORA DE UMA GAIOLA (desculpe pelo caps, desculpa mesmo… não vai se repetir). No dia seguinte, acabou voltando para o cativeiro.



Da gaiola, disse “Love them”, ou “Amo-os”, o que na cabeça de sua dona significou um agradecimento ao carinho com que o Corpo de Bombeiros de Londres tratou-a.



“Fuck off!”, algo como “Vai se fu***!”, disse a arara Jessie a um bombeiro que tentava alguma forma de comunicação para recapturá-la em um telhado de Edmonton, em Londres, no Reino Unido. Como se a vida de um bombeiro já não fosse difícil o bastante, diga-se de passagem. E a culpa, diga-se também, não é da arara. Mas… Sigamos.