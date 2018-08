Voluntários destinaram bebedouros, balança digital, dois televisores, enceradeiras, cortinas e mobiliário de espaço multidisciplinar

publicado em 07/08/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Em todos os cantos da Santa Casa de Votuporanga, há algum item doado pelo Bazar do Bem. São equipamentos, investimentos feitos graças ao trabalho do voluntariado, que se dedica na comercialização de roupas sapatos, artesanato e acessórios com 100% da renda para o Hospital.

Nesta semana, uma nova remessa chegou na Instituição. O grupo percorreu as alas da Santa Casa, conferindo todos os benefícios dos equipamentos para centenas de pacientes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dois televisores foram adquiridos e instalados nas observações feminina e masculina do Pronto Socorro. São aparelhos que irão contribuir na recuperação dos assistidos. “A televisão proporciona momentos de lazer e distração ao paciente e diminui o estresse pelo qual ele passa enquanto está internado. É uma forma de entretenimento”, disse o coordenador do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), Adriano Marques.

A sala de triagem do Pronto Socorro também foi agraciada com uma balança digital para recém-nascido. “É excelente para o atendimento médico, antes era feito no Consultório. Ficamos muito felizes com esta contribuição”, contou o supervisor de enfermagem, Rodrigo Tonelotti.

Quatro bebedouros foram instalados nas alas A, B, Lavanderia e Pronto Socorro. “Os pacientes e colaboradores buscavam em outros pontos. Agora, eles têm à disposição, em média, 50 litros de água por hora”, disse a supervisora de Hotelaria da Santa Casa de Votuporanga, Carla Angélica Cândido.

Além disso, o Hospital ganhou três enceradeiras, que estão em uso para alas A, B e F. “Só tínhamos apenas dois aparelhos, o restante era comodato. Estes equipamentos nos atendem muito no tratamento de piso”, ressaltou Carla.

A maternidade (ala C) também foi contemplada com cortinas. “Elas garantem a privacidade das mamães, principalmente na amamentação”, contou.

O Bazar do Bem também contribuiu com sala multidisciplinar com mobiliário. “Este espaço é utilizado para orientações à famílias. A equipe de Nutrição traz os parentes dos pacientes para explicar no pós-alta o uso de sonda. Transformamos em um ambiente mais acolhedor”, frisou o nutricionista João Carlos Bragato.

A voluntária do Bazar, Daisy Góes Liévana, ficou encantada. “O projeto está produzindo frutos. Estamos melhorando cada vez mais a assistência”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu as doações. “Muito obrigado pela dedicação e cooperação que vocês têm com o Hospital. Esse trabalho contribui bastante para melhorarmos cada vez mais a qualidade nos serviços prestados aos atendidos pelo SUS”, destacou.

O Bazar do Bem comercializa diversos produtos, tanto novos, quanto usados, que são adquiridos por meio de doações. Na loja é possível encontrar toalhas, guardanapos, roupas, sapatos, produtos de higiene, artesanato, brinquedos, entre outros itens, a preços populares.

O prédio está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h e das 14 às 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.