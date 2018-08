Encontro, realizado no último sábado (dia 4), no Auditório da Cidade Universitária, contou com a presença da Profa. Ma. Ghisele Alves Ferreira

A Pós-Graduação UNIFEV promoveu, no último sábado (dia 4), uma Aula Inaugural da Especialização em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa. O evento, realizado no Auditório da Cidade Universitária, contou com uma palestra sobre Acupuntura: ferramenta contemporânea complementar à Saúde, ministrada pela Profa. Ma. Ghisele Alves Ferreira.

De acordo com o coordenador da especialização, Prof. Me. Ricardo Aparecido Lúcio Martins, o encontro foi uma excelente oportunidade para que os interessados pudessem imergir no tema.

“O curso possibilita ao profissional ampliar, a partir de bases filosóficas, estruturais e técnicas, os seus conhecimentos sobre avaliação, diagnóstico e formas alternativas de terapias holísticas como instrumentos terapêuticos complementares”, explicou.

Durante a aula, a convidada, que já foi docente da Instituição, explicou a sua jornada como acupunturista, além de trazer dados sobre a Medicina Tradicional Chinesa no Brasil e no mundo.

Ghisele Alves Ferreira é docente universitária há mais de 20 anos, mestra em Promoção à Saúde pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) e especialista em Medicina Tradicional Chinesa pela Escola de Medicina Oriental (Emosp) de São Paulo.

Inscrições

O início do curso está previsto para o início do próximo mês. As aulas serão realizadas, quinzenalmente, às sextas e sábados, na Cidade Universitária.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria de Pós-Graduação, pelo telefone (17) 3405-9985.