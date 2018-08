Graduandos em Fisioterapia oferecem atendimentos gratuitos de estética; docentes ministram palestras sobre inclusão, direitos fundamentais e produtividade

publicado em 21/08/2018

Alunos e professores da UNIFEV estão participando da 14ª edição da Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho de Votuporanga (Sipat). Com palestras e atendimentos gratuitos na área de Saúde, a população pode conferir uma programação diversificada e aberta para a família.

Na abertura do evento, dia 20, a Profa. Ma. Renata Domingos Souza Lima, do curso de Psicologia, ministrou a palestra a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Os alunos do curso de Fisioterapia ofereceram atendimento de estética, ginástica laboral e auriculoterapia. Na quarta-feira, dia 22, o atendimento se repete, das 19h às 21 horas.

Na terça-feira, dia 21, com o tema Exercício de Direito e Liberdades Fundamentais, a Profa. Esp. Deborah Cristiane Domingues de Brito, do Direito, apresentou sua palestra no auditório externo do Parque da Cultura. No interno, a Profa. Esp. Joana Rocha Domingues, da graduação em Pedagogia, abordou o tema Acessibilidade pedagógica do deficiente visual.

Na quinta-feira (dia 23), o assunto será Planejamento Familiar, ministrado pela Profa. Esp. Angélica Maria Jabur Bimbato, do curso de Enfermagem. A sexta-feira, véspera do encerramento, conta com a palestra da Profa. Esp. Lucia Helena Menoia da Silva, cuja abordagem é como motivar os trabalhadores com suas deficiências e melhorar sua produtividade.

A Sipat 2018 será realizada até sábado (dia 25), no Centro de Cultura e Turismo Marão Abdo Alfagali (Parque da Cultura), com o apoio da UNIFEV, da prefeitura e a participação de diversas empresas que contam com Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipa). Neste ano, o tema do evento é Inclusão social: direitos, necessidades e realizações.