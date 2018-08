Estudantes do 5ª ano do Ensino Fundamental receberam certificado de conclusão no Programa Educacional de Resistência às Drogas

publicado em 17/08/2018

Na noite da última quinta-feira (dia 16), os alunos do 5ºA e do 5ºB do Ensino Fundamental do Colégio Unifev receberam, em solenidade realizada no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, os certificados de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), promovido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Desde 1992, a PM realiza esse trabalho nas escolas, em complementação à matriz curricular e pedagógica, orientando crianças e adolescentes acerca das consequências do uso de drogas. Por meio de atividades educacionais em sala de aula, o policial militar devidamente capacitado, fornece aos alunos as estratégias adequadas para se tornarem bons cidadãos, resistirem à oferta de drogas e ao apelo da violência.

Para a Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, diretora do Colégio, o trabalho desenvolvido pelos policiais integra alunos, família e comunidade, de forma íntegra e carinhosa.

Durante a solenidade, 49 alunos, entre nove e dez anos de idade, receberam certificados. As atividades foram desenvolvidas pelos policiais Gustavo Maciel Murari, Kleber Troiane e Marcos Humberto Basso ao longo do semestre, em encontros semanais.