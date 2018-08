Tema A prática pedagógica do ensinar brincando inseriu participantes nos universos lúdico e tecnológico

publicado em 28/08/2018

Entre os 21 e 24 de agosto, o curso de Pedagogia da UNIFEV realizou a V Semana Pedagógica, com o tema A prática pedagógica do ensinar brincando.

Por meio de palestras e oficinas, os participantes conheceram situações práticas do universo da educação infantil, onde as crianças podem explorar e observar o ambiente com atitude de curiosidade e como partes integrantes do meio em que estão inseridas.

O tema rendeu, além de aprendizado e experiência, diversão aos participantes, que também aprenderam brincando. Durante as oficinas, os futuros pedagogos realizaram, na prática, jogos, brincadeiras e atividades que integram o universo infantil no processo de ensino-aprendizagem, inclusive por meio de jogos digitais.

De acordo com a coordenadora do curso de Pedagogia, Profa. Dra. Dione Maribel Lissoni Figueiredo, o evento agregou diversas áreas do conhecimento, como a Educação Física, as Tecnologias e a Ludoterapia. "Aproximamos nossos alunos de uma realidade divertida, cheia de técnicas e abordagem possíveis. Quisemos mostrar que a experiência em sala de aula pode e deve ser prazerosa para o aluno e também para o professor", explicou.

O encerramento, na última sexta-feira, contou com a presença da Profa. Wesley Cristina que, com muito bom humor, ensinou técnicas de contação de histórias.