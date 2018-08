Encontro é gratuito e promovido em parceria com a Univeritas; ainda restam poucas vagas

Alta performance nas vendas será discutida nesta sexta-feira, na ACV (Foto: Divulgação/ACV)

Comerciários, gestores e empresários de Votuporanga e região participam nesta sexta-feira (24/8) de mais um encontro promovido pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga, com o objetivo de incentivar a formação continuada. O encontro acontece por meio de parceria com a Univeritas – Universidade Universus Veritas. O evento é gratuito e restam algumas vagas.A programação começa às 8h30, com bate-papo em “Orientações sobre Marcas e Patentes”. Na sequência o público participará do encontro “Acelerador de vendas”. O curso ensinará de forma clara e didática como ser um profissional de alta performance na área de vendas. “A capacitação deverá trazer resultados positivos para os nossos associados, incentivando conquistas para o rendimento diário e para o faturamento das empresas que trabalham”, destacou o presidente da Associação, Valdeci Merlotti.As vagas são limitadas. A confirmação de presença deve ser feita pelo telefone (17) 3426-4044.