publicado em 15/08/2018

A Associação Comercial de Votuporanga, ACV, sorteou na manhã desta quarta-feira (15) os prêmios da Campanha de Dia dos Pais “Paixão em duas rodas”. O sorteio foi realizado às 9h, na Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado”. A campanha foi realizada em todo o comércio entre os dias 31 de julho e 11 de agosto.

A ganhadora da moto 0 km foi a moradora de Votuporanga, Márcia Cristina Fernandes Ciconi, que comprou na Sueli Center. Renata Sardinha, que comprou no Porecatu, e Bruna de Oliveira Candido, que comprou no O Tubarão Confecções, também de Votuporanga, ganharam as bicicletas esportivas.

Os 10 vales-compras no valor de R$ 250 cada foram sorteados para José Luiz Kunihira (cliente do Posto do Vilar), Darci Moreira (cliente da J.S. Pneus de Votuporanga), Patricia Ap. da Silva Botta (cliente da É D+), Bruno Henrique Cândido (cliente da A Ideal Calçados), Hamilton Bispo do Amaral (cliente da Ótica Titanium), Aparecida R. Martins (cliente do Santa Cruz), Vinicius Marques de Souza (cliente da Moda Ka), Evando R. da Silva (cliente da É D+), Fabiana Lazaro Borzini (cliente do Santa Cruz loja 4) e Mariza de O. Carvalho (cliente do supermercado Santa Cruz). Todos são de Votuporanga, exceto Hamilton do Amaral, que é de Parisi, e Aparecida R. Martins, de Cardoso.

A entrega dos prêmios será na próxima quarta-feira (22), às 9h, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga.

De acordo com o 2º vice-presidente da entidade, Amarildo Leite, essa foi mais uma campanha de sucesso da ACV. “A gente busca movimentar o nosso comércio e trazer consumidores da região para Votuporanga, que está se tornando, cada vez mais, um centro regional de compras. Essa campanha teve bastante participação”, afirmou ao A Cidade.

O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, avaliou a campanha. “Foi uma campanha maravilhosa. Os comerciantes superaram as vendas do ano passado em 50% ou mais. Isso é gratificante e ficamos felizes com a premiação que teve. A nossa meta é fazer cada vez mais promoções e envolver o comércio e os consumidores”, afirmou.

Dia das Crianças e Natal

O presidente da ACV ainda informou que a entidade já está preparando as próximas campanhas, que serão de Dia das Crianças e Natal. “A campanha de Dia das Crianças está terminando de ser elaborada pela nossa equipe e já estamos pensando na de Natal também, que contará com muitos prêmios”, informou Valdeci Merlotti.

