Ação movimentou comércio local e também contou com consumidores contemplados da região; a entrega foi no auditório da ACV, nesta quarta-feira

publicado em 22/08/2018

ACV entrega prêmios da campanha “Paixão em duas rodas” (Foto: ACV)

A sorte chegou duas vezes para a mesma família. Os irmãos Bruna e Bruno Cândido foram sorteados na campanha “Paixão em dobro”, da ACV – Associação Comercial de Votuporanga. A entrega dos 13 prêmios sorteados na ação foi na manhã desta quarta-feira (22), no auditório da entidade.

Bruna de Oliveira Cândido, cliente do O Tubarão Confecções, ganhou uma bicicleta esportiva, já Bruno Henrique Cândido, comprou na A Ideal Calçados, e foi sorteado com um vale-compras de R$ 250.

Como já é tradição, a entrega dos prêmios da Associação Comercial aconteceu no auditório. O encontro é a comemoração que marca o encerramento das campanhas promocionais da entidade e que movimentam o comércio de Votuporanga. “A ação do Dia dos Pais foi muito positiva. O resultado foi percebido no volume de vendas e movimentação percebida no comércio”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. A próxima campanha será do Dia das Crianças.

Consolidando o comércio ainda mais como referência regional, a campanha contou com a participação de dois consumidores da região. Foram contemplado Hamilton do Amaral que é de Parisi e Aparecida R. Martins, moradora de Cardoso.

Contemplados – campanha “Paixão em duas rodas”

Moto

Márcia Cristina Fernandes Ciconi – cliente Sueli Center

Bicicletas esportivas

Bruna de Oliveira Cândido - cliente O Tubarão Confecções

Renata Sardinha - cliente supermercado Porecatu

Vales-compras de R$250

Aparecida R. Martins - cliente supermercado Santa Cruz

Bruno Henrique Cândido - cliente A Ideal Calçados

Darci Moreira - cliente JS Pneus Votuporanga

Evandro R. Da Silva - cliente Ed+

Fabiana Lázaro Borzini - cliente supermercado Santa Cruz

Hamilton Bispo do Amaral - cliente Ótica Titanium

José Luiz Kunihira - cliente Posto do Vilar

Mariza de O. Carvalho - cliente supermercado Santa Cruz

Patricia Ap. da Silva Botta - cliente Ed+