Arrecadação ocorreu durante Workshop “Descubra seu perfil empreendedor”, promovido pela entidade no final de julho

publicado em 23/08/2018

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) é uma grande parceira da Santa Casa de Votuporanga. A entidade colabora com Hospital constantemente, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta quinta-feira (23/8), o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, entregou 360 litros para Instituição, única que atende SUS na cidade. “Arrecadamos esta quantidade durante workshop “Descubra seu perfil empreendedor”, realizado no dia 20 de julho ainda na gestão do ex-presidente Celso Penha Vasconcelos. A entrada foi um litro de leite e contou com a palestra de Lucielena Corte, especialista em Recursos Humanos”, afirmou.

Valdeci se colocou à disposição da Santa Casa. “Queremos contribuir ainda mais. Todas as oportunidades em que pudermos ajudar com a Instituição, iremos fazer”, complementou.

O provedor, Luiz Fernando Góes Liévana, estava acompanhado dos diretores Luiz Chiquetto e de Celso Vasconcelos. “Vocês são grandes parceiros, que nos auxiliam a manter nossos atendimentos com qualidade e humanização. Esta doação é muito importante. Nosso Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital oferece 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e utiliza 100 litros de leite por dia. Esta quantidade irá sanar três dias de consumo, assistindo 53 cidades da região”, finalizou.