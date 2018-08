Curso será ministrado no dia 24 de agosto, em parceria com a Univeritas; inscrições já estão abertas

publicado em 17/08/2018

A formação continuada dos colaboradores e empresários do comércio de Votuporanga é constantemente incentivada pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga, que promoverá na próxima sexta-feira (24/8), o curso “Acelerador de vendas”, em parceria com a Univeritas – Universidade Universus Veritas. O evento é gratuito e as inscrições já estão abertas.

“O curso ensina de forma clara e didática como ser um profissional de alta performance na área de vendas. Com isso, acreditamos que a equipe de vendas dos lojistas apresentará resultados ainda melhores para o rendimento diário e para o faturamento das empresas que trabalham”, destacou o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti.

A programação começa às 8h30, com bate-papo em “Orientações sobre Marcas e Patentes”. Na sequência o público participará do encontro “Acelerador de vendas”. As vagas são limitadas. A confirmação de presença deve ser feita pelo telefone (17) 3426-4044.