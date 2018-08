A partir dessa sexta-feira (17/8), Votuporanga recebe a primeira edição da Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande, que será realizada no piso térreo do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. A abertura oficial do evento será às 19 horas, no auditório externo.

Durante a programação, nos dias 17, 18 e 19 de agosto, estarão em Votuporanga importantes nomes do turismo no Estado de São Paulo, como Vanilson Fickert, Jorge Duarte, Evandro Ferreira, Cintia Möller, Jarbas Favoretto e Valéria Andrade.

O evento terá ainda programação cultural e estandes de 11 municípios, palestra show de gastronomia com a professora Pollyana Scalfi e muito mais.

As inscrições para as palestras do congresso são gratuitas. Os interessados podem garantir a vaga através de formulário online, no site www.votuporanga.sp.gov.br . Informações 17 3405-9670.





Praça de alimentação no deck

As pessoas que passarem pela 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande também poderão desfrutar de praça de alimentação instalada no deck do Parque da Cultura, na Av. Ângelo Bimbato.

Os feirantes de Votuporanga foram convidados pelas Secretarias da Cultura e Turismo e da Fazenda e aceitaram a proposta de concepção de um espaço gastronômico na área externa do Parque, que contará com barracas de batata frita, doces, lanches, massas, pastéis, sorvetes, sucos e tapiocas.

Brinquedos também serão montados para diversão das crianças. O horário de funcionamento será a partir das 13 horas, nos dias da Feira.





Região Turística Maravilhas do Rio Grande

A Região Turística Maravilhas do Rio Grande surgiu da necessidade de agrupar cidades que tinham como atrativo turístico em comum o Rio Grande. Formada a partir do desmembramento da Região Turística Grandes Lagos.

Idealizada inicialmente pelas equipes das prefeituras de Mira Estrela, Ouroeste, Indiaporã, Cardoso e Riolândia foi ganhando notoriedade e atraindo mais e mais cidades do entorno. Hoje somam-se 11 cidades: Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, Riolândia e Votuporanga.

Atualmente, o Turismo vive um grande momento. Apesar da Regionalização do Turismo ter sido criada em 2008 pelo Ministério do Turismo, nos últimos dois anos os municípios estão se mobilizando com mais intensidade. Um dos motivos principais é a criação da Lei nº 1261/2015, que instituiu o MIT – Município de Interesse Turístico, do Governo do Estado de São Paulo.

O programa classificará 140 cidades paulistas como turísticas, recebendo recursos de até R$ 600 mil, por ano, durante três anos, para investimento e melhorias no setor. Além das 70 Estâncias Turísticas, já classificadas. Das 11 cidades que compõem a Região Turística Maravilhas do Rio Grande, seis já conquistaram o título e outras estão aguardando parecer.





Realização

A 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande é realizada em parceria com Governo do Estado de São Paulo, Senac Votuporanga e os municípios de Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, Riolândia e Votuporanga. Tem o apoio da Anitur Agência de Turismo, AMITUR (Associação dos Municípios de Interesse Turístico) e Café Terra Nobre. Nessa primeira edição, a Prefeitura de Votuporanga é a anfitriã do evento, responsável por ceder o espaço e parte da infraestrutura.





CONHEÇA OS PALESTRANTES:

Evandro Ferreira

17/08, às 16h

Bacharel em turismo e pós-graduado e gestão de projetos, especialista em cultura tradicional paulista e atua no Senac Votuporanga como docente de educação profissional na área de turismo.





Vanilson Fickert

17/08, 20h30

Coordenador técnico da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.





Jorge Duarte

18/08, 13h30

Atua no Senac São Paulo onde coordena o Programa de Desenvolvimento e Regionalização do turismo.





Dra. Cíntia Möller Araújo

18/08, às 15h45

Conselheira do Conselho Municipal de Turismo – SP e vice-presidente da Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico – AMITUR.





Jarbas Favoretto

19/08, 14h

Presidente da Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico – AMITUR.





Valéria Andrade de Thomaz

19/08, 16h

Docente em turismo e eventos do Senac Jundiaí, empresária na área de comunicação por 20 anos e em agência de turismo receptivo por 4 anos.