Atos realizados no dia do aniversário de Votuporanga foram marcados com discursos saudosistas de familiares homenageados

publicado em 09/08/2018

Além do tradicional e marcante Desfile Cívico resgatado pela gestão do Prefeito João Dado, o dia do aniversário de Votuporanga também contou com outras programações que trouxeram lembranças da história de fundação do município. As entregas de revitalizações de três importantes avenidas de entrada e saída da cidade, realizadas ao final do dia, foram marcadas com discursos saudosistas e carregados de lembranças afetivas dos familiares dos homenageados.

Av. João Gonçalves Leite

Iniciando pela Avenida que leva o nome do avô do Prefeito João Dado, o neto do homenageado, Luciano Sergio Leite Viana, se emocionou ao lembrar do dia em que a avenida foi inaugurada, há 43 anos, pelo então prefeito à época, Luiz Garcia De Haro. “O tempo passou e, hoje, nós estamos aqui para reintroduzirmos a placa que marcou a inauguração da avenida e que em um acidente foi arrancada e nunca mais recolocada. Para a família e amigos do João Gonçalves Leite, esse é um momento muito especial”.

João Gonçalves Leite foi prefeito nomeado de agosto de 1945 a abril de 1947 e primeiro prefeito eleito por votos em dois mandatos (6/1/1948 a 1/1/1952 e 2/1/1956 a 1/1/1960).

“Todas as vezes que eu entro em Votuporanga, quando eu chego ali [apontando para o viaduto de acesso à Avenida João Gonçalves Leite], eu abro o vidro do carro, para sentir o ar da nossa terra, as brisas suaves. Eu amo essa cidade. Foi o professor Luiz Garcia De Haro e a Câmara, à época, que nos permitiram essa homenagem a meu avô. Ele foi o primeiro prefeito eleito de Votuporanga, o primeiro provedor da Santa Casa, é um homem que teve história, merecia que fosse perenizada a placa com o nome do prefeito Luiz Garcia De Haro e a homenagem justa, correta e histórica ao avô João Leite”, disse o Prefeito de Votuporanga, João Dado, neto do homenageado.

Pensando em deixar a via de entrada da cidade ainda mais bela e acolhedora, em toda a sua extensão, a Secretaria de Obras executou serviços de manutenção nos canteiros centrais, guias e sarjetas. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança reforçou a sinalização de solo e horizontal e a Saev Ambiental plantou mais de 40 mudas de palmeiras da espécie Jerivá, uma das mais empregadas na arborização urbana do país.

A rotatória existente no cruzamento com a Avenida José Marão Filho também contou com algumas intervenções. O diâmetro dela foi reduzido, devido às inúmeras invasões de veículos de grande porte que não conseguiam fazer o contorno corretamente.

“É um trabalho de preservação das nossas avenidas que futuramente estarão todas iluminadas com lâmpadas de LED, com 60% de economia de energia. Penso que hoje comemoramos um momento histórico, de resgate de uma placa exatamente igual àquela de 1975, uma cópia fiel, dessa forma, preservamos a nossa história”, explicou o Prefeito.

Av. Hernani de Mattos Nabuco

Na sequência, o Prefeito João Dado descerrou a placa de entrega da revitalização da Avenida Hernani de Mattos Nabuco (antiga Avenida da Coacavo), localizada no Jardim das Palmeiras I. Os canteiros receberam manutenção e a Saev Ambiental plantou cerca de 30 mudas de Jerivá. A sinalização de solo foi igualmente reforçada para proporcionar mais segurança aos motoristas.

Hernani de Mattos Nabuco foi homenageado, neste ano, com o projeto de lei de autoria do vereador Mehde Meidão, tendo sido prefeito em dois mandatos, de 2/1/1960 a 31/12/1963 e 1/2/1969 a 30/1/1973.

Av. Onofre de Paula

A Avenida Onofre de Paula também teve ato inaugural de revitalização. Integrante deste projeto de melhorias, teve seus canteiros roçados e recebeu 19 mudas de Jerivás. A sinalização de solo também foi reforçada e a rotatória existente no final da via, próxima à Rodovia Péricles Bellini, ganhou um poste de iluminação para dar mais segurança a todos que trafegam pela região.

Onofre de Paula foi vice-prefeito no primeiro mandato de João Antônio Nucci, no período de 1/2/1977 a 31/1/1983.

Novas Alças de Acesso

Ainda durante a entrega da revitalização da Avenida Onofre de Paula, o Prefeito João Dado, acompanhado de autoridades e convidados também inaugurou as alças de acesso para a Rodovia Péricles Belini, situadas na própria Avenida Onofre de Paula, entre os quilômetros 124 e 125 (sentido Cardoso); na saída para Valentim Gentil, no quilômetro 126 (sentido Nhandeara); e na Avenida Domingos Pignatari, também no quilômetro 126 (sentido Cardoso).

As melhorias eram ansiosamente aguardadas pela população e foram conquistadas graças aos esforços conjuntos de lideranças políticas da cidade – entre elas o prefeito João Dado –, que intercederam junto ao DER (Departamento de Estradas de Rodagens) e ao Governo do Estado pela criação de acessos a três pontos da pista, após concluídas as obras de duplicação da SP-461.