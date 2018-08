Durante a semana o evento acontecerá das 19h30 às 21h30, já no sábado, será a tarde, das 13h às 18h

Durante a semana o evento acontecerá das 19h30 às 21h30, já no sábado, será a tarde, das 13h às 18h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

“Inclusão social: direitos, necessidades e realizações” é o tema da 14ª edição da Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho de Votuporanga (Sipat), que tem início nesta segunda-feira (20/08), e se estenderá por toda a semana. A abertura oficial do evento será às 18h, no Parque da Cultura. Ao longo dos seis dias de programação, serão realizadas ações de cunho socioeducativo, relacional e informativo, ligadas às áreas de saúde, cultura, assistência social e esporte.

A Sipat 2018 será realizada entre os dias 20 e 25 de agosto, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada, com o apoio da Prefeitura e a participação de diversas empresas que contam com Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipa). O evento conta com uma programação diversificada, aberta a trabalhadores e à população em geral, que poderão participar de atividades gratuitas, voltadas para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Entre as atividades previstas estão: palestras; rodas de conversa; dinâmicas voltadas à participação e integração; intervenções lúdicas, recreativas e culturais; além de oficinas de esporte, dança e com foco na pluralidade cultural.

De 20 a 24 de agosto, a programação da Sipat ocorrerá no período noturno, das 19h30 às 21h30. Já no dia 25, serão realizadas atividades esportivas com familiares dos funcionários das empresas participantes do evento, das 13h às 18h.

