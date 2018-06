A Saev Ambiental continua arborizando a cidade com programas e serviços de arborização

publicado em 07/06/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga tem se tornado um município cada vez mais verde graças aos projetos de reflorestamento e arborização urbana desenvolvidos pela Saev Ambiental em parceria com a Prefeitura. Desde janeiro de 2017, foram contabilizadas mais de 23,7 mil novas árvores plantadas pela autarquia e por novos loteamentos.

Os números são informados pela Saev Ambiental através do Placar da Árvore que foi criado para manter a transparência no andamento das ações de expansão das áreas verdes. Os números são atualizados semanalmente e podem ser conferidos no site ou fanpage da Autarquia. Os dados dessa semana mostram 1.137 plantios de árvores de calçada solicitadas pelos moradores através do programa gratuito Disque Árvore.

Nesse período de aproximadamente um ano e meio, já foram plantadas mais de 11 mil árvores em ações de Reflorestamento nas Áreas de Preservação onde são recuperadas a flora regional. Os números incluem 40 na Área de Proteção Permanente (APP) do loteamento Monte Verde, 310 no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”, 465 plantadas no 5º e 6º Distritos Industriais, 5.669 no Parque Boa Vista I e 3286 no Parque Boa Vista II. Também 1.289 na APP do córrego Boa Vista.

A Saev Ambiental tem realizado um trabalho efetivo para ampliar e estimular a criação de mais espaços verdes no município. “As árvores ajudam na redução das variações climáticas, auxiliam na umidificação do ar, absorvem parte dos raios solares e da poluição atmosférica, além de deixar a cidade ainda mais bonita”, comenta o Superintendente Adjunto da Autarquia, eng. Marcelo Marin Zeitune.

Também são informados no Placar os plantios de quase 2 mil mudas em novos loteamentos. Nas áreas dedicadas aos reflorestamentos dentro desses lotes, foram outros 8.766 plantios.