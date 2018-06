A palestra com o Dr. Roberto Justo será promovida pela Associação Comercial, Banco do Brasil e Sebrae-SP no dia 13 de junho; evento é gratuito e inscrições estão abertas

publicado em 07/06/2018

O planejamento da sucessão familiar é uma das estratégias que devem ser adotadas por empresas que ficarão sobre o gerenciamento dos herdeiros. Especialistas alertam que empresários precisam entender a necessidade desse processo antes do fator urgência, evitando surpresas e desgastes, que podem levar a prejuízos nos negócios. O assunto é o tema do encontro que será promovido pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV, Banco do Brasil e Sebrae-SP, no próximo dia 13 de junho, às 19 horas.

A palestra “Sucessão Patrimonial” será ministrada pelo Dr. Roberto Justo, advogado formado pela PUC de Campinas, responsável pelas áreas de planejamento fiscal, financeiro e banking do escritório Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados. Justo é especialista em planejamento tributário e societário, bem como em assuntos referentes à imposto de renda de pessoa jurídica e planejamento sucessório.

“O Banco do Brasil nos procurou sugerindo o encontro, que vem atender a uma realidade dos nossos associados. Muitas das empresas já foram transferidas de outras gerações e assim continuará, como outros empreendedores que já começam a pensar no futuro, trazendo os filhos para mais próximo do negócio”, comentou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.