Uma equipe da Saev Ambiental fez uma visita aos alunos e propôs atividades educativas

publicado em 05/06/2018

Saevinho visita escola e apresenta novo site para crianças (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O novo site do Saevinho e o mascote foram apresentados nesta segunda-feira (04/6) pela Saev Ambiental com uma visita ao CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”. A atividade abriu a programação da Semana do Meio Ambiente. O novo endereço do site www.saev.com.br/saevinho foi anunciado em sala de aula com a presença do boneco inflável Saevinho, que é utilizado em ações voltadas ao incentivo da educação ambiental.O site foi desenvolvido pelo pedagogo Leandro Ferreira e conta com atividades educativas como jogos, desenhos para colorir e maquetes. “O objetivo é tornar o Saevinho uma referência em educação ambiental e trazer uma nova ferramenta para os professores ensinarem para as crianças de forma mais atrativa", afirma o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti.A visita estimulou as crianças na execução das atividades educativas do site que foram disponibilizadas para o uso dos professores. Essa interação é importante para os alunos que aprendem de forma lúdica e com diversas ferramentas sobre a preservação do meio ambiente, reciclagem, sustentabilidade e a importância da água.A ação teve o apoio da Secretaria Municipal da Educação.