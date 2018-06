Confira o cronograma de todas as ações da Autarquia que acontecerão nessa semana

publicado em 05/06/2018

Saev Ambiental comemora Semana do Meio Ambiente (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, a Saev Ambiental está realizando atividades ambientais educativas para alunos e professores. O objetivo é refletir e educar sobre a ação do homem no meio ambiente e buscar o desenvolvimento sustentável para Votuporanga.A Semana do Meio Ambiente já contou com o lançamento do site do Saevinho, plantios de 300 mudas em área do Monte Verde e caminhada ecológica no Horto Florestal "Sérgio Ramalho Mata" de cerca de 300 alunos do IFSP. O grupo fez o plantio simbólico de uma muda de acácia que levará a placa indicativa do IFSP.Nesta quarta-feira (6/6) será oferecida uma palestra da Saev Ambiental sobre água e meio ambiente na Escola Estadual “Prof.ª ª Sarah Arnoldi Barbosa” com a bióloga Elizabeth Rodrigues e o superintendente adjunto da Saev Ambiental Eng. Marcelo Marin Zeitune. Na quinta-feira (7/6), haverá o encerramento da Oficina Intermunicipal da Câmara Técnica de Educação Ambiental promovida pelo Cidas na Estação Ecológica do município de Paulo de Faria.A programação segue na sexta-feira (8/6) onde a Saev Ambiental fará um plantio especial do Disque Árvore e se encerra no sábado (9/6), com a Feira do Verde no IFSP com a doação de mudas nativas para a população.Desde o início de 2017, quase 24 mil árvores foram plantadas em Votuporanga pela autarquia e por loteadores. Interessados em solicitar mudas do Disque Árvore podem ligar para 08007701950.