Jogos acontecerão simultaneamente no campo do Complexo Faies Habimorad, mais conhecido como Ferroviária, e na Arena Plínio Marin, envolvendo equipes aspirantes e titulares

publicado em 08/06/2018

Rodada dupla agita o Ruralzão neste domingo (Foto: Reprodução)

Duas rodadas movimentam o Campeonato Rural neste final de semana, com jogos envolvendo equipes aspirantes e titulares, tendo como cenário o Complexo Esportivo Faies Habimorad (campo da Ferroviária) e a Arena Plínio Marin. No domingo (10), medirão forças na Ferroviária, os times do Corintinha de Nhandeara e Vila Alves, com os "cascudos" jogando às 14h e os titulares às 15h30.Já os times Parisi/Tabuleta e Zona Norte tiveram suas partidas transferidas para a Arena Plínio Marin, já que o campo do Complexo Mário Covas, onde o jogo aconteceria, está sendo reformado, tendo em vista os Jogos Regionais. Os horários serão os mesmos, 14 e 15h30, respectivamente, para aspirantes e titulares. Ambas as rodadas terão entrada franca.O Campeonato é promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a ARAV - Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga. Mais informações sobre resultados anteriores e a tabela podem ser obtidos na sede da ARAV/LIVOFU, no box 21 do Terminal Rodoviário, ao lado da Casa Lotérica, fones (17) 3421-9902 (das 9 às 17h, com Marineusa) e (17) 99741-6512 (com Ortiz).