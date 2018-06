Luiz Fernando Góes Liévana apresentou dados da Instituição, durante Café com Provedor, realizado nesta quarta-feira

publicado em 08/06/2018

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou os vereadores nesta quarta-feira (6/6). Os edis foram convidados para mais uma edição do Café com Provedor, encontro em que o Hospital apresenta dados e suas demandas, prestando contas da gestão. O objetivo é informar os serviços e atendimentos prestados, sanando qualquer dúvida e fortalecendo o relacionamento entre a Instituição e a Câmara.

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana deu as boas-vindas, acompanhado do coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato, e da gerente administrativa do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga, Marilza Cardi. “É uma honra recebe-los, informando e tirando eventuais dúvidas da comunidade”, afirmou Luiz.

Ele contou que, somente no ano passado, foram realizados 2.154.284 atendimentos. As estatísticas referem-se a Hospital; SanSaúde; AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Consultórios Municipais; Farmácia de Alto Custo; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Serviço de Atendimento Especializado (SAE); CAPS – Álcool e Drogas e Policlínica. “Somos referência para 53 municípios de alta complexidade, abrangendo aproximadamente 500 mil habitantes”, ressaltou.

Em um ano, foram 12.806 internações, além de 85.589 consultas ambulatoriais. “Foram mais de 70 mil procedimentos de urgência e emergência, além de 647.137 exames”, complementou.

Por sua vez, Angelo ressaltou que a Santa Casa estará de portas abertas para o Poder Legislativo. “A reunião vem de encontro do que a diretoria prega: diálogo. Contamos com vocês para serem multiplicadores destas informações”, afirmou.

A gerente do AME de Votuporanga explicou que a unidade é referência em diagnóstico. “Abrangemos 30 cidades, totalizando 1.200 atendimentos por dia”, afirmou.

Participaram da reunião: Osmair Ferrari, Antonio Alberto Casali, Vilmar Ferreira da Silva (Vilmar da Farmácia), Walter José dos Santos (Wartão), Marcelo Coienca, Rodrigo Beleza, Daniel David, Ali Hassan Wanssa (Dr. Ali) e Gilberto Aparecido de Oliveira (Giba). O presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola, também estava presente.

Osmair elogiou a gestão do complexo. “Sabemos do desafio e acompanhamos o empenho de cada diretor. Estou no quinto mandato e participei de vários momentos como reformas. Apesar das dificuldades, vocês ganham espaço na gestão e é referência para toda região”, finalizou.