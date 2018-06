Professores de todo o País tem até o dia 18 de junho para confirmar presença em um dos eventos brasileiros mais importantes da educação

publicado em 07/06/2018

As inscrições para o 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista foram prorrogadas e seguem até o dia 18 de junho. Mais de 1 mil profissionais já confirmaram presença nesta edição que abordará o tema “Aprendizagem e Inovação”, de 18 a 20 de julho, com palestras, minicursos e oficinas.

Na programação, já estão confirmados nomes como Dr. Clóvis de Barros Filho, jornalista e professor livre-docente na área de Ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do programa de mestrado da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e do humorista Diogo Almeida, com o stand up comedy "Vida de Professor". Eles abrirão e encerrarão, respectivamente, a capacitação que contará com atividades presenciais e online.

“Estamos preparando mais uma edição rica em conhecimento, para que os profissionais da educação saiam do evento com novidades que irão melhorar as atividades em sala de aula e os resultados obtidos”, comentou Jaqueline Alexandre, Secretária Executiva do Arranjo.

A inscrição deve ser feita no site www.congressointereduca.com.br . Dúvidas também podem ser solucionadas pelo telefone (17) 3405-9750.

Organização

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).