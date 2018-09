A Prefeitura de Votuporanga realizou na manhã desta terça-feira (12) quatro audiências de Estudo de Impacto de Vizinhança.

publicado em 13/06/2018

A Prefeitura de Votuporanga realizou na manhã de ontem quatro audiências de Estudo de Impacto de Vizinhança (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga realizou na manhã de ontem quatro audiências de Estudo de Impacto de Vizinhança. Segundo o Executivo, três delas se referiam a residenciais no formato vertical e uma de posto de combustíveis.Durante as audiências, dois projetos foram aprovados pelos presentes e agora seguem com o processo de aprovação do projeto dos empreendimentos. De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, no total, a cidade ganhará mais 462 apartamentos, sendo 30 mediante a construção de um prédio de seis andares do Edifício Residencial Garcia, no bairro Cidade Jardim; e outros 432 de 18 prédios que formarão o Condomínio Residencial Camargo, na Avenida Hernani de Mattos Nabuco, na região Sudoeste da cidade.“Os outros projetos para construção de um posto de combustíveis na Vila Muniz e de um prédio residencial no Jardim Marin foram suspensos após acordo entre moradores e empreendedores”.O Executivo explicou que os empreendedores dos projetos suspensos podem fazer a revisão dos projetos e apresentar novamente em audiência em até 90 dias.“O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) faz parte do processo de aprovação de projeto para empreendimentos que geram impactos em níveis médio e alto. O EIV tem como finalidade apresentar medidas mitigadoras dos possíveis impactos que poderão ser causados pelo empreendimento. Para discutir isso, a Prefeitura convida os moradores daquela área para participarem de uma audiência pública onde esse estudo é apresentado pelos engenheiros responsáveis pela obra. A audiência é mediada pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Planejamento”, afirmou a Prefeitura de Votuporanga ao A Cidade.