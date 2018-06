Associação Beneficente Irmão Mariano Dias foi escolhida pelos alunos do Curso de Publicidade e Propaganda para receber as doações

publicado em 07/06/2018

Projeto Solidariedade em Ação da Unifev doa mais de 100kg de alimentos à entidade (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV entregou, no dia 6 de junho, os alimentos arrecadados durante a campanha Solidariedade em Ação. Ao todo, foram recolhidos mais de 100kg de mantimentos, repassados para a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, entidade assistencial localizada no bairro Palmeiras I, em Votuporanga.O projeto, que tem o intuito de fortalecer ainda mais os trabalhos da área de Extensão do Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, foi idealizado pelos próprios estudantes, dentro da disciplina de Agência Experimental, ministrada pela coordenadora do curso, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune.“Eles aproveitaram a parceria do Programa Civitas, que já desempenha uma série de ações junto à Associação, para abraçar a causa”, disse.O presidente da entidade, Waldenir Aparecido Cuin, comemorou a iniciativa e agradeceu as doações, que ajudarão a manter as atividades. “Diariamente, 116 crianças consomem quatro refeições no local, além da comunidade carente, que depende de auxílio da Associação Irmão Mariano Dias”, destacou.