Situada no número 1.719 da rua Rio Grande, a escola recebeu uma série de melhorias, com o intuito de garantir mais conforto e segurança para os seus mais de 270 alunos, matriculados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Toda a cobertura do prédio passou por uma reforma, com a substituição de telhas e cumeeiras quebradas e a troca do antigo forro de madeira por um novo, confeccionado em PVC. Também foram instalados toldos nos acessos às salas de aula e ao pátio, aumentando as áreas de cobertura e proteção contra chuvas.

Na quadra da escola, houve ampliação tanto do piso de concreto quanto da mureta de contenção. Já na área de entrada dos alunos, foram instaladas novas rampas e corrimãos, garantido aos estudantes total acessibilidade ao prédio.

Os banheiros masculinos e femininos também passaram por reformas, com a troca de itens como revestimento cerâmico, cubas, torneiras, chuveiros, vasos e pias.

Já o pátio, os corredores e quatro salas de aula da unidade de ensino receberam um novo piso, com assentamento de granilite. As instalações elétricas também foram revisadas, com a troca de fios e itens obsoletos.

Além das melhorias estruturais, a escola também teve suas instalações adequadas para o combate a incêndios, com a adoção de medidas como recarga dos extintores de água pressurizada e pó químico, instalação de extintor de gás carbônico e afixação de adesivo vinílico para sinalização de emergência.

De acordo com o prefeito João Dado, a revitalização do CEM "Prof.ª Clary Brandão Bertoncini” comprova que uma das prioridades de sua gestão tem sido a de garantir educação da melhor qualidade para as crianças de Votuporanga.

“Com as melhorias realizadas nessa importante unidade de ensino, beneficiamos o aprendizado de centenas de estudantes da nossa cidade, que passam a contar com ainda mais segurança e comodidade durante seus momentos de estudo”, destacou o Chefe do Executivo.