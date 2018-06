Ofício dirigido ao Secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Gilberto Nascimento Júnior, foi protocolado na Casa Civil e Secretaria de Planejamento

publicado em 06/06/2018

Prefeito solicita doação da área da antiga Apae Rural para o Município (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado protocolou ofício na Casa Civil e Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, na última segunda-feira (4/6), dirigido ao Secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Gilberto Nascimento Júnior, solicitando a doação da área da antiga sede da Apae Rural para o Município de Votuporanga.O projeto para a área de mais de 48 mil m² é a implantação de um estande de tiro para treinamento dos atiradores do Tiro de Guerra, Polícia Militar, SAP (Riolândia) e Clube Áquila, além de desenvolver projeto social de proteção do meio ambiente, como, por exemplo, um Viveiro de Mudas.A área fica localizada na Fazenda Marinheiro de Cima e mede 170,00 m de frente por 284,70 m ao fundo.