Processo que formaliza a cessão do imóvel à Prefeitura de Votuporanga já foi aprovado e está sob os cuidados da Assessoria Técnica do Governo do Estado

publicado em 04/06/2018

Prefeito dá sequência às tratativas da doação da antiga sede do DER ao município (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Na última semana, o prefeito João Dado esteve na capital paulista para dar sequência às tratativas da doação do imóvel da antiga sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) à Prefeitura de Votuporanga.O Conselho do Patrimônio Imobiliário, vinculado à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, confirmou que o processo que formaliza a cessão da área, localizada no Jardim Alvorada, foi aprovado e já se encontra sob os cuidados da Assessoria Técnica do Governo (ATG).A previsão é a de que o local receba a nova sede da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, onde ficarão reunidas todas as atividades da pasta, incluindo um novo Centro Operacional de Segurança.O documento de doação do imóvel deve ser assinado nos próximos dias, juntamente com um convênio no valor de mais de R$ 2 milhões para investimentos em recapeamento.O repasse foi conquistado pelo prefeito João Dado no último mês de maio, durante um evento realizado em São José do Rio Preto, com a presença do atual Governador do Estado, Márcio França. Na ocasião, foi anunciada a liberação de recursos a mais de 50 municípios da região Noroeste Paulista.Em Votuporanga, o projeto elaborado pela Prefeitura prevê o recapeamento de um total de 92 quarteirões de ruas das regiões Norte e Oeste da cidade.