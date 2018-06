Destinação da verba ao Município será viabilizada por meio de Emenda do deputado federal Antônio Bulhões

publicado em 11/06/2018

O prefeito Dado esteve com o deputado federal Antônio Bulhões (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Desde o início de sua gestão, o prefeito João Dado tem direcionado esforços para a obtenção de recursos voltados ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida da população de Votuporanga. Nesta semana, em viagem a Brasília, o Chefe do Executivo anunciou mais uma conquista para o município, dessa vez destinada à área da saúde.Durante sua visita à capital do País, o prefeito esteve com o deputado federal Antônio Bulhões, que anunciou o efetivo depósito de R$ 1 milhão em recursos para custeios da assistência à saúde, além de uma nova ambulância. O repasse das verbas ao município foram viabilizados por meio de uma Emenda Parlamentar.“Gostaria de transmitir meus sinceros agradecimentos ao deputado Antônio Bulhões, por mais essa conquista para a saúde de Votuporanga. O deputado é um líder político que, além de parceiro de longa data da nossa cidade, tem se mostrado comprometido com a qualidade de vida da nossa gente, nos auxiliando nessa importante missão que é trabalhar pelas pessoas”, destacou o prefeito João Dado.Arena EsportivaAlém dos recursos recém-conquistados para área da saúde, o prefeito João Dado também assinou, no último mês de dezembro, a liberação de R$ 1,96 milhão para a construção de uma Arena Esportiva, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.O projeto inclui quadra, arquibancadas e sanitários e a verba destinada para a obra também foi repassada ao Município através de Emenda do deputado Antônio Bulhões, por meio do Ministério do Esporte.