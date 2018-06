Verba de emendas parlamentares do Deputado Federal Floriano Pesaro já foram liberadas para o Município fazer os investimentos

publicado em 05/06/2018

Verba de emendas parlamentares do Deputado Federal Floriano Pesaro já foram liberadas para o Município fazer os investimentos (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O município de Votuporanga recebeu um total de R$ 700 mil para investimento e custeio da rede municipal de saúde e também para a assistência social. Os recursos são provenientes de duas emendas parlamentares de autoria do Deputado Federal Floriano Pesaro (PSDB/SP), atendendo a pedidos e tratativas com o Prefeito João Dado.Da emenda junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, foram emitidas as ordens bancárias de pagamento de R$ 350 mil para custeio de insumos e outra de R$ 150 mil para investimento em equipamentos. No total, estes recursos de R$ 500 mil fazem parte do esforço de estruturação de rede de serviços de proteção social especial.Já o Fundo Nacional da Saúde liberou R$ 200 mil no último dia 1º de junho para o custeio de insumos da saúde. A verba refere-se à emenda parlamentar também do deputado Floriano Pesaro.“Emendas parlamentares são de fundamental importância principalmente em momentos de baixa na arrecadação do município. Ficamos muito felizes e agradecidos pelo apoio do amigo Floriano Pesaro”, destaca o Prefeito João Dado.Em maio, o deputado Floriano Pesaro levantou recursos extras de R$ 16,08 milhões para todo o Estado de São Paulo. Essa verba do Ministério do Desenvolvimento Social complementa os Fundos Municipais de Assistência Social. Para a região de Votuporanga, foram obtidos R$ 1.617.151,5 para os Fundos de Assistência Social municipais. Desse total, R$ 164.079,47 destinam-se ao município de Votuporanga..