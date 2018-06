Os valores serão pista R$ 650,00, camarote Oba R$ 950,00 e camarote Premium (Café) R$ 1.380,00

publicado em 01/06/2018

O Oba Festival lançará nos próximos dias de 7 a 11 de junho o "Lote no Escuro" (Foto: Levi Mori)

Quem é fã do carnaval de Votuporanga pode se preparar. O Oba Festival lançará nos próximos dias de 7 a 11 de junho o "Lote no Escuro" com preços e condições especiais de pagamento. Em 2019, a festa será de 2 a 5 de março.

Essa venda relâmpago possibilitará compra parcelada em 8x no carnê no Oba Store em Votuporanga ou 5x sem juros no cartão (todas as bandeiras). Os valores serão pista R$ 650,00, camarote Oba R$ 950,00 e camarote Premium (Café) R$ 1.380,00.

A compra no carnê poderá ser feita sem análise de crédito e apenas no Oba Store (Av. Antônio Frederico, 2184, Jardim Universitário, Votuporanga) que atende de segunda a sexta das 9h às 19h e excepcionalmente no sábado das vendas especiais também das 9h às 19h. Domingo não abre. Telefone 17. 30468842.

É bom aproveitar, porque as condições são especiais e válidas apenas para este lote inicial.

A venda online será pelo site www.obafestival.com.br e www.guicheweb.com.br/oba

Também serão abertos pontos de venda fixos em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e São Paulo. Consulte os endereços no site do Oba na próxima semana.