Programação segue até o dia 17 de junho, com apresentações e atividades formativas gratuitas e abertas a toda a comunidade

publicado em 08/06/2018

Programação segue até o dia 17 de junho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Começa neste final de semana a sétima edição da Mostra de Teatro “Deco D’Antônio”, realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. A programação terá início nesta sexta-feira (8/6) e segue até o 17 de junho com uma série de apresentações e atividades formativas gratuitas, abertas a toda a comunidade.

Nesta sexta, o grupo Dramanatrama Teatral apresenta o espetáculo “Mnemonia – Um poeta e suas inquietações”, às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Protagonizada pelo ator Rupert Azevedo, a peça retrata o processo criativo de um artista, tratando sobre suas crises e sua busca pela inspiração, em meio a livros e papéis, adentrando cada vez mais em seu mundo interior.

Já no sábado (9/6), também às 20h, a Abayomi & Arca Cia. de Teatro traz ao Centro de Convenções sua montagem da peça “A Cantora Careca”, do dramaturgo romeno Eugène Ionesco. Considerado um texto pioneiro do chamado “Teatro do Absurdo”, o espetáculo se destaca por características como seu surrealismo verbal, diálogos nonsense, contradições e clichês. Escrita há mais de 60 anos, a peça segue atual e traz notáveis paralelos com a história recente.

No domingo (10/6), o grupo Abayomi & Arca volta a se apresentar, dessa vez com o espetáculo “A Pisadeira”, inspirado numa tradicional lenda do folclore brasileiro, sobre uma mulher de aparência assustadora, responsável por perturbar o sono daqueles que dormem após uma farta refeição. A atração terá início às 17h, no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

Ainda no domingo, a companhia Gigio Produções Artísticas se apresenta no Centro de Convenções, às 20h30, com a peça “Tintino – O Palhaço que Viu Jesus”. Baseado na obra “Tintino: o espetáculo continua”, de Chico Xavier, o monólogo narra a trajetória de um palhaço que, após dedicar sua vida ao circo, é rejeitado durante a velhice, tendo de ir morar na rua, até chegar ao céu.

Atividades formativas

Na próxima semana, a programação da Mostra “Deco D’Antônio” também contará com uma série de atividades formativas. Na quinta (14/6) e sexta-feira (15/6), o Centro de Convenções receberá duas sessões de uma oficina de direção teatral, ministrada pelo ator, diretor e dramaturgo Fernando Aveiro. Intitulada “A singularidade na transposição texto-cena”, a capacitação será oferecida das 18h às 22h, na quinta-feira e das 10h às 14h, na sexta.

Já no sábado (16/6), a Cia. Circo de Bonecos oferece o workshop “Teatro de Bonecos – O Brinquedo e o Brincar”, das 15h às 18h, no Centro de Cultura e Turismo.

Espetáculos

A programação de espetáculos também continua, a partir de sexta-feira (15/6), com a peça “Mariana Quer Dançar”, da companhia Lu Vespa Produções. A apresentação terá início às 20h30, no Centro de Convenções.

No sábado (16/6), é a vez da Cia. Circo de Bonecos, que se apresenta com o espetáculo “Circo de Coisas”, às 20h, no Centro de Cultura e Turismo.

Circuito Cultural Paulista

Finalizando a programação da Mostra, o Circuito Cultural Paulista traz a Votuporanga o espetáculo “Pequenas Certezas”, no domingo (17/6), às 20h30. Com a atriz global Chris Couto à frente do elenco, a peça será apresentada no Centro de Convenções, com distribuição de ingressos uma hora antes do início da sessão, na bilheteria do local.

A atração será realizada no município por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e a Secretaria de Estado da Cultura, com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).