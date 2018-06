Antonio Américo Brandi é autor da obra “Fatos edificantes e outros...nem tanto”; provedor participou do lançamento

publicado em 05/06/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Uma noite de literatura misturada com solidariedade. Nesta segunda-feira (4/6), foi realizado o lançamento do livro “Fatos edificantes e outros...nem tanto” do advogado Antonio Américo Brandi, no Rio Preto Shopping.

A renda da obra será direcionada para a Santa Casa de Votuporanga e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de São José do Rio Preto. O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, e colaboradores marcaram presença no evento.

O livro se enquadra no estilo literário de “memórias”, composto de 47 capítulos, com mais de 300 páginas. Relata fatos presenciados ou vividos pelo autor, alguns dos quais pitorescos e informativos, tanto no Brasil quanto na Europa, inclusive na antiga União Soviética.

Antonio Américo contou como surgiu o livro. “A minha irmã caçula Eda me incentivou. Em uma conversa de coisas que vi, que participei, ela me estimulou que escrevesse. Como não sou escritor profissional, tenho outra atividade, tomei a iniciativa com renda proveniente da venda da obra destinada para Santa Casa de Votuporanga e Apae de Rio Preto”, disse.

Ele contou que Orlando Beretta foi quem apresentou o Hospital votuporanguense. “Orlando me informou das dificuldades e do grande serviço prestado pela Instituição, eu quis partilhar com a Santa Casa. O que vocês fazem pelo povo de Votuporanga e região é fantástico, o que me motivou a ajudar o Hospital”, complementou.

O provedor da Instituição agradeceu a iniciativa. “Fiz questão de participar do lançamento para prestigiar Antonio Américo, que gentilmente irá doar a renda para nossa Santa Casa. O advogado é uma pessoa do bem, que colaborou conosco em outras ocasiões. Somente no ano passado, ele entregou aproximadamente 200 fraldas geriátricas arrecadadas em sua festa de aniversário. Ao invés de presente, ele solicitou os materiais beneficiando nossa Entidade. Nosso muito obrigado”, destacou.

Sobre o autor

Natural de São José do Rio Preto, mudou-se para Rio de Janeiro em 1959.Formado em Direito, montou escritório na cidade, transferindo-se depois para São Paulo, onde reside atualmente. Ao longo da carreira, recebeu várias condecorações, inclusive, com biografia publicada no Livro “Brasil de A a Z”, editado pelo Instituto Biográfico do Brasil.

Em 2014, assinou o termo de posse, como membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, Literatura e História.