Evento será no Recinto de Exposições, a partir das 12h; população está convidada a participar

publicado em 06/06/2018

No ano passado, o leilão arrecadou mais de R$118 mil, repassados para o Hospital (Foto: Divulgação/Unifev)

Domingo (10/6) as famílias de toda a região têm uma programação totalmente do bem. Américo de Campos irá realizar a quarta edição do leilão de gado em prol à Santa Casa de Votuporanga, a partir das 12h, no Recinto de Exposições.A comissão de voluntários da cidade prepara um evento para reunir um grande público, com apoio da Prefeitura, visando ajudar o Hospital votuporanguense. Ao todo, mais de 70 animais serão leiloados, a maioria bezerra fêmea.Mas, além disso, há vários brindes. “Temos jogo de cadeiras, micro-ondas, orquídeas e muito mais. Aqueles que não puderam doar animais, voluntariamente nos entregaram muitos itens para contribuir com a Instituição”, conta Antônio de Souza Santos (conhecido como Perereca), que coordena a iniciativa ao lado de Nego Gil e João Braz.No dia, aproximadamente 30 voluntários irão ajudar na organização. “Não medimos esforços para colaborar com a Santa Casa. O Hospital oferece atendimento de qualidade não somente para nossa cidade, mas para toda a região”, diz.Perereca convida a todos para prestigiar o evento. “Iremos comercializar churrasco e pão com carne. Tudo delicioso. Nosso leilão é para toda a família e contamos com a participação da população. É importante que todos ajudem”, complementa.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressalta o empenho dos voluntários. “Esse gesto é muito bonito e ajuda a salvar vidas. A ação trará suporte para manter a qualidade dos atendimentos que oferecemos para 53 cidades em alta complexidade. Queremos agradecer em nomes dos pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS) e aproveitamos para reforçar o convite à população. Vamos todos ajudar nessa causa nobre em prol da saúde”, finaliza.